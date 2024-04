Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo altri 4 azzurri. Martina Trevisan esce di scena al primo turno (LIVE)

Martina Trevisan ha visto concludersi all’esordio la sua avventura nel prestigioso torneo WTA 1000 di Madrid. Sulla terra battuta della capitale spagnola, l’azzurra è stata sconfitta all’esordio dalla statunitense Sloane Stephens in una battaglia durata tre ore e diciotto minuti, con il punteggio finale di 6-3, 5-7, 6-4.

Le statistiche evidenziano la difficoltà di entrambe le giocatrici al servizio. Trevisan ha concesso 21 palle break, salvandone 15, e ne ha sfruttate solo 5 delle 11 a disposizione. Stephens ha vinto complessivamente 130 punti contro i 113 dell’azzurra, con Trevisan che si è fermata al 39% di punti vinti sulla seconda di servizio.

Nel primo set, si è assistito a un susseguirsi di break, con ben cinque turni di servizio persi nei primi sei giochi. Stephens è riuscita a tenere il servizio solo nel terzo game e si è portata sul 5-2. Nonostante Trevisan sia riuscita ad annullare un set point nell’ottavo gioco, la statunitense ha chiuso il set per 6-3 in 48 minuti.

La seconda frazione ha visto Trevisan cancellare quattro palle break nel terzo game e strappare il servizio a Stephens nel quarto, portandosi sul 3-1. Tuttavia, la statunitense ha reagito prontamente, inanellando quattro giochi consecutivi e portandosi sul 5-3. Trevisan ha dimostrato grande determinazione, annullando due match point nel nono gioco e ribaltando nuovamente la situazione, chiudendo il set per 7-5 dopo un’ora e 26 minuti.

Nel set decisivo, Trevisan ha salvato una palla break in apertura e ne ha mancata una nel secondo game. Sul 4-3 in favore dell’azzurra, Stephens ha cambiato marcia, piazzando un parziale di 12 punti a 3 e vincendo gli ultimi tre giochi. Lo strappo decisivo è arrivato a quindici nel nono game, con la statunitense che ha poi chiuso il match sul 6-4 dopo un’ora e quattro minuti.

Al secondo turno, Sloane Stephens affronterà la belga Elise Mertens, testa di serie numero 28 del tabellone. Per Martina Trevisan, invece, si chiude anzitempo l’esperienza madrilena, con la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo punto contro un’avversaria di alto livello.

