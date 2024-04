Challenger Roma Garden, Ostrava, Concepcion, Savannah e Shenzhen: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Roma (🇮🇹 Italia), TD Qualificazione – 1° Turno Md – terra battuta

ATP Rome Alexander Weis [2] Alexander Weis [2] 4 4 Carlos Taberner [7] Carlos Taberner [7] 6 6 Vincitore: Taberner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Weis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Weis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Weis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Weis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Weis 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Weis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Weis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Weis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Weis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Taberner 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Weis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [2] Alexander Weisvs [7] Carlos Taberner

2. [4] Michael Geerts vs [10] Giovanni Oradini



ATP Rome Michael Geerts [4] Michael Geerts [4] 40 3 Giovanni Oradini [10] • Giovanni Oradini [10] 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Oradini 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 3-3 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Oradini 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Geerts 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Oradini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Oradini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Gabriele Pennaforti vs Franco Agamenone



Il match deve ancora iniziare

4. Nerman Fatic vs [5] Jesper de Jong (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Decathlon Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Marcello Serafini vs [WC] Massimo Giunta



ATP Rome Marcello Serafini Marcello Serafini 7 6 Massimo Giunta Massimo Giunta 6 1 Vincitore: Serafini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Serafini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Giunta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 M. Serafini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Giunta 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Serafini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Giunta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Serafini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 M. Serafini 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Giunta 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 M. Serafini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Giunta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Serafini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Giunta 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Serafini 30-40 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Giunta 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 M. Serafini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Giunta 0-30 df 0-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Serafini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 0-1 → 1-1 M. Giunta 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [Alt] Ignacio Buse vs [12] Alberto Barroso Campos



ATP Rome Ignacio Buse Ignacio Buse 6 6 Alberto Barroso Campos [12] Alberto Barroso Campos [12] 1 0 Vincitore: Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Barroso Campos 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 I. Buse 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 A. Barroso Campos 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 I. Buse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Barroso Campos 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Barroso Campos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 I. Buse 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Barroso Campos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 I. Buse 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Barroso Campos 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Barroso Campos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [8] Hugo Dellien vs [WC] Samuel Vincent Ruggeri



ATP Rome Hugo Dellien [8] Hugo Dellien [8] 0 0 Samuel Vincent Ruggeri Samuel Vincent Ruggeri 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [3] Juan Manuel Cerundolo vs Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

SICEurope Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Vilius Gaubas vs [9] Daniel Merida



ATP Rome Vilius Gaubas [6] Vilius Gaubas [6] 7 6 Daniel Merida [9] Daniel Merida [9] 5 4 Vincitore: Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 D. Merida 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Merida 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 V. Gaubas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [5] Gabriel Debru vs [Alt] Ryan Nijboer



ATP Rome Gabriel Debru [5] Gabriel Debru [5] 15 3 1 Ryan Nijboer • Ryan Nijboer 30 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Nijboer 0-15 15-15 30-15 1-2 G. Debru 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Nijboer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Debru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nijboer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Debru 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Nijboer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Debru 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 R. Nijboer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 G. Debru 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Nijboer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 G. Debru 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Nijboer 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0

3. Billy Harris vs [Alt] Adrian Andreev



Il match deve ancora iniziare

ATP Ostrava Marvin Moeller [2] Marvin Moeller [2] 6 3 1 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 1 6 6 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 M. Moeller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Moeller 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Moeller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Moeller 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 M. Moeller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 M. Moeller 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Moeller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Moeller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Moeller 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Moeller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

1. [2] Marvin Moellervs Nikoloz Basilashvili

2. [5] Jakub Nicod vs [8] Robert Strombachs



ATP Ostrava Jakub Nicod [5] Jakub Nicod [5] 6 6 Robert Strombachs [8] Robert Strombachs [8] 2 3 Vincitore: Nicod Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Nicod 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Nicod 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 J. Nicod 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-1 → 4-1 R. Strombachs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Nicod 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Strombachs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Nicod 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Strombachs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Nicod 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-1 → 5-2 R. Strombachs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Nicod 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Strombachs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Nicod 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Strombachs 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Nicod 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

3. [2] Marvin Moeller OR Nikoloz Basilashvili vs [11] Jelle Sels



ATP Ostrava Nikoloz Basilashvili • Nikoloz Basilashvili 30 0 Jelle Sels [11] Jelle Sels [11] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 0-0

4. Zdenek Kolar vs [4] Benjamin Bonzi (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Henri Squire vs [2] Gabriel Diallo



Il match deve ancora iniziare

COURT 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Jonas Forejtek vs Buvaysar Gadamauri



ATP Ostrava Jonas Forejtek [6] Jonas Forejtek [6] 12 6 0 6 Buvaysar Gadamauri Buvaysar Gadamauri 11* 3 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 11*-11 12-11* 6-6 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 B. Gadamauri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 B. Gadamauri 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Gadamauri 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Gadamauri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Gadamauri 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Gadamauri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Forejtek 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 B. Gadamauri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 J. Forejtek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 B. Gadamauri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Forejtek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Gadamauri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Gadamauri 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Gadamauri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 B. Gadamauri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Gadamauri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Forejtek 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. Dominik Kellovsky vs [WC] Filip Duda



Il match deve ancora iniziare

3. Timofey Skatov vs [WC] Jan Kumstat (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Lukas Neumayer vs Dennis Novak



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. David Pichler vs [7] Frederico Ferreira Silva



ATP Ostrava David Pichler David Pichler 6 6 Frederico Ferreira Silva [7] Frederico Ferreira Silva [7] 4 4 Vincitore: Pichler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. Pichler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Pichler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Pichler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Pichler 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 D. Pichler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Pichler 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Pichler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Pichler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Orlando Luz vs Norbert Gombos



ATP Ostrava Orlando Luz [4] • Orlando Luz [4] 15 4 Norbert Gombos Norbert Gombos 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 O. Luz 15-0 4-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 O. Luz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Gombos 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 O. Luz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 O. Luz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 O. Luz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [3] Daniel Michalski vs David Pichler OR [7] Frederico Ferreira Silva



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Henrique Rocha vs Daniel Rincon (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Dimitar Kuzmanov vs Gauthier Onclin



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Concepcion (🇨🇱 Cile), TD Qualificazione – 1° Turno Md – terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Jose Pereiravs [9] Jacob Brumm

2. [5] Franco Roncadelli vs [11] Bautista Vilicich



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Guido Ivan Justo vs [2] Juan Pablo Ficovich (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Juan Carlos Prado Angelo vs [PR] Nicolas Alvarez (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Lautaro Agustin Falabella vs [Alt] Seita Watanabe



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Stefanos Sakellaridis vs [7] Gabriel Decamps



Il match deve ancora iniziare

3. Nicolas Zanellato vs [6] Gonzalo Bueno (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Franco Ribero vs [8] Igor Gimenez



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Leonardo Aboian vs [12] Alexander Stater



Il match deve ancora iniziare

3. Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Juan Bautista Torres (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Savannah Blaise Bicknell [2] Blaise Bicknell [2] A 6 0 Boris Kozlov • Boris Kozlov 40 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Kozlov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Bicknell 15-0 40-0 5-2 → 6-2 B. Kozlov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 B. Bicknell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 B. Kozlov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Bicknell 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 B. Kozlov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 B. Bicknell 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Kozlov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [2] Blaise Bicknellvs [WC] Boris Kozlov

2. [Alt] Gerald Melzer vs [11] Gabi Adrian Boitan



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Blaise Bicknell OR [WC] Boris Kozlov vs [Alt] Tristan McCormick OR [7] Bogdan Bobrov



Il match deve ancora iniziare

4. Thai-Son Kwiatkowski vs Tennys Sandgren (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Maxime Janvier vs [3] Patrick Kypson (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Savannah Toyota Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Viktor Durasovic vs [10] Matija Pecotic



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Federico Agustin Gomez vs [8] Corentin Denolly



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Tristan Boyer vs Gonzalo Oliveira (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Ethan Quinn vs [7] Oliver Crawford



Il match deve ancora iniziare

Atlantic Radiology Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Tristan McCormick vs [7] Bogdan Bobrov



ATP Savannah Tristan McCormick Tristan McCormick 15 6 1 Bogdan Bobrov [7] • Bogdan Bobrov [7] 30 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Bobrov 15-0 15-15 30-15 1-1 T. McCormick 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace ace 0-1 → 1-1 B. Bobrov 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. McCormick 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. Bobrov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. McCormick 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 B. Bobrov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. McCormick 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Bobrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. McCormick 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Bobrov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 T. McCormick 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

2. [6] Arthur Gea vs [9] Kyle Edmund



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Toby Kodat vs Andres Andrade



Il match deve ancora iniziare

4. Dmitry Popko vs [WC] Bruno Kuzuhara (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Shenzhen 3 (🇨🇳 Cina), 1° Turno Qualificazione – cemento

ATP Shenzhen (Luohu) Hiroki Moriya [5] Hiroki Moriya [5] 7 6 Ye Cong Mo Ye Cong Mo 6 2 Vincitore: Moriya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Cong Mo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 H. Moriya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 Y. Cong Mo 0-15 0-30 15-30 3-2 → 4-2 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Cong Mo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-1 → 2-2 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Cong Mo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 df 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 Y. Cong Mo 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Cong Mo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Y. Cong Mo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Y. Cong Mo 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-3 → 1-3 Y. Cong Mo 15-0 30-0 0-2 → 0-3 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Cong Mo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. [5] Hiroki Moriyavs [WC] Ye Cong Mo

2. [3] Rio Noguchi vs [WC] Yaojie Zeng



ATP Shenzhen (Luohu) Rio Noguchi [3] Rio Noguchi [3] 15 6 6 Yaojie Zeng • Yaojie Zeng 15 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Zeng 15-0 15-15 6-5 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Y. Zeng 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Y. Zeng 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Zeng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 R. Noguchi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Y. Zeng 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Zeng 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Y. Zeng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Zeng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 4-5 R. Noguchi 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 Y. Zeng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Zeng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 Y. Zeng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Zeng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [6] Egor Gerasimov vs [WC] Linghao Zhang



ATP Shenzhen (Luohu) Egor Gerasimov [6] Egor Gerasimov [6] 40 6 2 Linghao Zhang • Linghao Zhang A 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 L. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 4-1 → 5-1 L. Zhang 0-15 df 0-30 df 0-40 3-1 → 4-1 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Zhang 15-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

COURT 6 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. James Trotter vs [7] Yanki Erel



ATP Shenzhen (Luohu) James Trotter James Trotter 6 7 Yanki Erel [7] Yanki Erel [7] 4 5 Vincitore: Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Erel 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 7-5 J. Trotter 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Erel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Y. Erel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Trotter 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 Y. Erel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Trotter 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Erel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Erel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Erel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Y. Erel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 Y. Erel 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Erel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Trotter 15-0 15-15 df 1-1 → 2-1 Y. Erel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Dominik Palan vs [9] Ramkumar Ramanathan



Il match deve ancora iniziare

3. Federico Bondioli vs [10] James McCabe



Il match deve ancora iniziare

INDOOR COURT 5 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Evgeny Donskoy vs Remy Bertola



ATP Shenzhen (Luohu) Evgeny Donskoy [4] Evgeny Donskoy [4] 3 5 Remy Bertola Remy Bertola 6 7 Vincitore: Bertola Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 R. Bertola 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Bertola 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Donskoy 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 E. Donskoy 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bertola 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Alt] Mukund Sasikumar vs [WC] Linang Xiao



ATP Shenzhen (Luohu) Mukund Sasikumar Mukund Sasikumar 7 4 4 Linang Xiao Linang Xiao 5 6 6 Vincitore: Xiao Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Xiao 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 L. Xiao 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Sasikumar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Xiao 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Sasikumar 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Xiao 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Sasikumar 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Xiao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Xiao 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 L. Xiao 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Sasikumar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Xiao 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Sasikumar 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Xiao 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 L. Xiao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Xiao 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Sasikumar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Xiao 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Sasikumar 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Xiao 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Xiao 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 L. Xiao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 L. Xiao 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Andrew Fenty vs [12] Ricardas Berankis



ATP Shenzhen (Luohu) Andrew Fenty Andrew Fenty 2 1 Ricardas Berankis [12] Ricardas Berankis [12] 6 6 Vincitore: Berankis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Fenty 0-15 0-30 df 0-40 1-5 → 1-6 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 1-5 A. Fenty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 R. Berankis 15-0 30-0 ace 40-15 0-3 → 0-4 A. Fenty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Berankis 15-0 15-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Fenty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Fenty 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 R. Berankis 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 A. Fenty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Fenty 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Fenty 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

INDOOR COURT 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Akira Santillan vs [11] Mikalai Haliak



ATP Shenzhen (Luohu) Akira Santillan Akira Santillan 4 6 7 Mikalai Haliak [11] Mikalai Haliak [11] 6 2 6 Vincitore: Santillan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 df 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Haliak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 A. Santillan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Haliak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Santillan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Haliak 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Santillan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Haliak 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 M. Haliak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Haliak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Santillan 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Haliak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Santillan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Haliak 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Haliak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Haliak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Santillan 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Haliak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Santillan 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Haliak 0-15 15-15 ace 30-15 3-4 → 3-5 A. Santillan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Haliak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Santillan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 M. Haliak 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 A. Santillan 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Haliak 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Santillan 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [Alt] Altug Celikbilek vs [8] Kamil Majchrzak



ATP Shenzhen (Luohu) Altug Celikbilek Altug Celikbilek 7 6 Kamil Majchrzak [8] Kamil Majchrzak [8] 6 4 Vincitore: Celikbilek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Celikbilek 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 df 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Celikbilek 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [2] Moez Echargui vs Blake Ellis