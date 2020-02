WTA Lione: Il Tabellone Principale. C’è Camila Giorgi

WTA Lyon International | Indoor | $275.000

(1) Kenin, Sofia vs Diatchenko, Vitalia

Hon, Priscilla vs Qualifier

Minella, Mandy vs Dodin, Oceane

(WC) Burel, Clara vs (6) Teichmann, Jil

(3) Garcia, Caroline vs Minnen, Greet

Qualifier vs Bonaventure, Ysaline

Tomova, Viktoriya vs Qualifier

Kawa, Katarzyna vs (5) Van Uytvanck, Alison

(7/WC) Kasatkina, Daria vs Parmentier, Pauline

Babos, Timea vs Qualifier

Lapko, Vera vs Giorgi, Camila

Qualifier vs (4) Cornet, Alizé

(8) Kuzmova, Viktoria vs Badosa, Paula

Bogdan, Ana vs Martincova, Tereza

Friedsam, Anna-Lena vs Qualifier

(WC) Paquet, Chloe vs (2) Mladenovic, Kristina