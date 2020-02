Partite le qualificazioni del torneo di Trento. Ecco il tabellone principale

Questi i risultati del primo turno delle qualificazioni: l’italiano COMPAGNUCCI Tommaso sul macedone testa di serie n. 11 MICOV Stefan per 76(5) 63, DE ROSSI Marco testa di serie n. 10 su SCOMPARIN Pietro Romeo per 62 75, lo svizzero MARTINEZ Mirko testa di serie n. 3 su bielorusso CHERKASAU Artsiom per 62 60, GOLA Andrea testa di serie n. 14 su CALDERARA Antonio per 64 62, l’italiano FRINZI Mattia testa di serie n. 4 sul lettone SIPKOVS Maris per 60 60, il cubano MATURELL Yosvani sull’italiano DAGNINO Paolo testa di serie n. 12 per 61 63, lo svizzero BERTOLA Remy testa di serie n. 5 sul beniamino di casa FERRAROLLI Davide per 76(5) 64, TADDIA Leonardo testa di serie n. 13 su BARONI Niccolo per 62 36 10/6, MOSCIATTI Marco testa di serie n.6 su TROEBINGER Erwin 76(4) 64, l’italiano ORTENZI Gian Marco testa di serie n.9 sul germanico BRUTSCHER Tobias per 60 61, POTENZA Luca testa di seri n. 7 su D’AGOSTINO Stefano per 60 46 10/7, l’altoatesino PRINOTH Patric testa di serie n. 15 sul cubano MATURELL Yosmani (gemello di Yosvani) per 64 64, lo svizzero STEINEGGER Yannik testa di serie n. 8 sull’italiano SCHIAVONE Paolo per 60 62 e per finire TRESCA Giuseppe testa di serie n. 16 su VERSINI Simone per 36 60 10/6. Già passati visto il Bye l’austriaco testa di serie n. 1 KOPP Sandro e lo spagnolo testa di serie n. 2 JORDA SANCHIS David.

MD

[1] Ruben Bemelmans vs Damien Wenger

Laurynas Grigelis vs TBD

TBD vs TBD

[6] Nerman Fatic vs TBD

[4] Andrea Pellegrino vs TBD

Elmar Ejupovic vs Mattia Bellucci

Matteo Arnaldi vs Artem Dubrivnyy

Francesco Forti vs [8] Giulio Zeppieri

[7] Alessandro Bega vs Federico Arnaboldi

Mick Veldheer vs TBD

TBD vs TBD

[3] Julian Ocleppo vs TBD

[9] Raul Brancaccio vs Mattia Bernardi

Riccardo Balzerani vs Emiliano Maggioli

Andrea Guerrieri vs Alexander Erler

Wilson Leite vs [2] Daniel Masur