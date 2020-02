Kim Clijsters sarà al via a Dubai

La campionessa belga Kim Clijsters tornerà sul WTA Tour al prossimo torneo di Dubai. L’annuncio è arrivato sul proprio profilo Twitter, queste le parole di Kim: “Ho accettato una wild card per giocare a @DDFTennis (torneo di Dubai, ndr). Da quando ho annunciato il mio ritorno, ci sono stati alcuni imprevisti, ma non vedo l’ora di tornare in campo e scoprire quello che questo prossimo capitolo porterà … Grazie a tutti i miei fan per il loro incoraggiamento nelle ultime settimane. Ci vediamo a Dubai!”.

Prossima ai 37 anni, Kim è al suo secondo rientro sul circuito Pro. Aveva lasciato il mondo del tennis nel 2007, bloccata da numerosi infortuni, per tornare quindi nel 2009 e vincere gli US Open e molti altri tornei. Nel 2012 aveva annunciato il suo ritiro definitivo, dedicandosi alla famiglia, attività benefiche e qualche esibizione, per poi ripensarci ed annunciare un clamoroso ritorno lo scorso autunno, dopo 8 anni passati lontana dal tennis professionistico.

In carriera vanta 3 successi a US Open (2005, 2009 e 2010), un Open di Australia (2011), due finali a Parigi (2001 e 2003) e due semifinali a Wimbledon. Ha vinto complessivamente 41 tornei WTA ed è stata a lungo n.1 del ranking mondiale.

Marco Mazzoni