Fed Cup 2020, Playoff: in campo ad aprile, ecco le possibili avversarie dell’Italia

Grazie alla vittoria ottenuta nello spareggio di Tallinn contro la Croazia, l’Italia ha ottenuto il pass per i Playoff di Fed Cup che si disputeranno tra il 17 e il 18 aprile 2020: la nazionale azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, affronterà una delle otto squadre sconfitte nelle Qualificazioni alle Fed Cup Finals 2020.

Tra le possibili avversarie ci sono il Canada (si giocherebbe in trasferta) e il Brasile (sorteggio), oltre a Kazakistan e Giappone: una delle maggiori insidie potrebbe essere rappresentata dall’accoppiamento con la Romania (si giocherebbe in trasferta), oppure dal duello con la Lettonia che ormai è ad un passo dal baratro contro gli Stati Uniti. Il sorteggio si terrà nella giornata di martedì 11 febbraio nella sede dell’ITF a Londra: nel tabellone a sedici squadre vi saranno anche due posti vacanti, a causa del rinvio dei match del Group I Asia/Oceania che non si sono giocati questo weekend (a causa del coronavirus che sta creando problemi in Cina, dato che la sede originaria sarebbe stata Dongguan) ma che si disputeranno tra il 3 e il 7 marzo a Dubai.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA –

Brasile (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Canada (trasferta)

Kazakistan (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Giappone (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Perdente USA-Lettonia (trasferta – sorteggio per determinare nazione ospitante)

Perdente Olanda-Bielorussia (sorteggio per determinare nazione ospitante)

Romania (trasferta)

Perdente Slovacchia-Gran Bretagna (trasferta – casa)

LE SEDICI PARTECIPANTI AI PLAYOFF –

Brasile

Canada

Kazakistan

Giappone

Perdente USA-Lettonia

Perdente Olanda-Bielorussia

Romania

Perdente Slovacchia-Gran Bretagna

Italia

Ucraina

Serbia

Polonia

Vincente Paraguay-Messico

Argentina

Prima classificata Group I Asia/Oceania (Cina, Taipei, India, Indonesia, Corea del Sud, Uzbekistan)

Seconda classificata Group I Asia/Oceania (Cina, Taipei, India, Indonesia, Corea del Sud, Uzbekistan)