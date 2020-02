Fed Cup 2020, Italia-Grecia 1-0: Elisabetta Cocciaretto senza problemi, azzurre avanti

Tutto secondo pronostico nel primo singolare della sfida tra Italia e Grecia, valida per la terza ed ultima giornata della Pool B del Group I di Fed Cup: al Tallink Tennis Center di Tallinn (Estonia), la Nazionale azzurra capitanata da Tathiana Garbin passa subito in vantaggio per 1-0 grazie all’agevole successo di Elisabetta Cocciaretto, numero 153 della classifica mondiale WTA, sulla giovanissima Dimitra Pavlou, quindicenne (classe 2004) all’esordio assoluto nella competizione a squadre, col punteggio di 6-1 6-2 in 52 minuti di gioco.

La marchigiana, reduce dalla vittoria di ieri sull’estone Elena Malygina, ha ripetuto un’altra prestazione di altissimo livello, pur con un’avversaria di gran lunga inferiore e molto meno esperta a questi livelli (Pavlou ha disputato qualche torneo ITF, senza mai lasciare il segno, ed attualmente è al di fuori della Top-500 della classifica Under 18). Dopo aver ceduto la battuta nel primo gioco dell’incontro, Cocciaretto ha conquistato nove games di fila portandosi piuttosto rapidamente sul 6-1 3-0: Pavlou ha cercato di reagire nella fase centrale del secondo set, accorciando fino al 3-2, ma non è riuscita ad operare la rimonta completa anche a causa di un altro break ceduto a Cocciaretto nel settimo game. Sul 5-2, l’azzurra cancella una palla del controbreak e ai vantaggi si procura un match point: lo sfrutta e chiude così la contesa in meno di un’ora, mantenendosi imbattuta in singolare in Fed Cup.

ITALIA – GRECIA 1-0

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Dimitra Pavlou (GRE) 6-1 6-2

Jasmine Paolini (ITA) – Michaela Laki (GRE)

Giulia Gatto-Monticone/Martina Trevisan (ITA) – Michaela Laki/Valentini Grammatikopoulou (GRE)