Challenger Launceston: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Liam Caruana senza problemi al secondo turno (Video)

Challenger Launceston CH | Cemento | $54.160 – TDQ e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maverick Banes vs Benjamin Lock



CH Launceston Maverick Banes Maverick Banes 2 6 Benjamin Lock Benjamin Lock 6 7 Vincitore: B. LOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 df 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 B. Lock 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Banes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Lock 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Banes 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Lock 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Banes 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-2 → 4-3 B. Lock 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Banes 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 B. Lock 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Banes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Lock 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Banes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Lock 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Banes 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 B. Lock 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Banes 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 B. Lock 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Banes 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 B. Lock 15-0 15-15 A-40 1-0 → 1-1 M. Banes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Dayne Kelly vs [WC] Blake Ellis



CH Launceston Dayne Kelly Dayne Kelly 6 7 Blake Ellis Blake Ellis 2 6 Vincitore: D. KELLY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 B. Ellis 15-0 15-15 5-5 → 5-6 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 D. Kelly 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 B. Ellis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Kelly 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Ellis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Kelly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 D. Kelly 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Ellis 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Kelly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 B. Ellis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 D. Kelly 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Kelly 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Matthew Christopher Romios vs Jacob Grills (non prima ore: 02:30)



CH Launceston Matthew Christopher Romios Matthew Christopher Romios 1 0 Jacob Grills Jacob Grills 6 6 Vincitore: J. GRILLS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Christopher Romios 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 J. Grills 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 M. Christopher Romios 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 J. Grills 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Christopher Romios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Grills 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Christopher Romios 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-5 → 1-6 J. Grills 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Christopher Romios 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Grills 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Christopher Romios 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Grills 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Christopher Romios 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. Tobias Simon vs [WC] Alexander Crnokrak



CH Launceston Tobias Simon Tobias Simon 6 7 Alexander Crnokrak Alexander Crnokrak 4 6 Vincitore: T. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 T. Simon 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Crnokrak 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Simon 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Crnokrak 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Crnokrak 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Simon 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 A. Crnokrak 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Crnokrak 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Simon 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Crnokrak 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Simon 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 A. Crnokrak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 T. Simon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Crnokrak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 T. Simon 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Crnokrak 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Simon 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 A. Crnokrak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Crnokrak 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

5. Harry Bourchier vs Filip Peliwo (non prima ore: 05:00)



CH Launceston Harry Bourchier Harry Bourchier 7 6 Filip Peliwo Filip Peliwo 6 2 Vincitore: H. BOURCHIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-2 → 6-2 F. Peliwo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Peliwo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Bourchier 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Peliwo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 H. Bourchier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 F. Peliwo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 F. Peliwo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 H. Bourchier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 F. Peliwo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Peliwo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Bourchier 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Peliwo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Bourchier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Peliwo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 H. Bourchier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Peliwo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Bourchier 15-0 ace 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Steven Diez vs [WC] Calum Puttergill



CH Launceston Steven Diez [1] Steven Diez [1] 6 6 Calum Puttergill Calum Puttergill 1 4 Vincitore: S. DIEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 C. Puttergill 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Puttergill 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Puttergill 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Diez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0

2. Brydan Klein vs Daniel Altmaier



CH Launceston Brydan Klein Brydan Klein 5 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 7 7 Vincitore: D. ALTMAIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 B. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 B. Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 D. Altmaier 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Klein 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 B. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Klein 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 0-1 → 0-2 B. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 B. Klein 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 5-4 → 5-5 B. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Klein 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Klein 15-0 ace 15-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Klein 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-1 → 1-1 B. Klein 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Liam Caruana vs [PR] Jeremy Beale (non prima ore: 02:30)



CH Launceston Liam Caruana Liam Caruana 6 6 Jeremy Beale Jeremy Beale 0 1 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 J. Beale 15-0 15-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 4-1 J. Beale 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Beale 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Beale 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 J. Beale 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Beale 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Evan Song vs Borna Gojo



CH Launceston Evan Song Evan Song 0 7 5 Borna Gojo Borna Gojo 6 6 7 Vincitore: B. GOJO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 E. Song 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 E. Song 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 B. Gojo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Song 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 B. Gojo 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df df 2-3 → 3-3 E. Song 15-0 30-0 1-3 → 2-3 B. Gojo 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Song 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 B. Gojo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Song 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 E. Song 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 E. Song 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Song 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 E. Song 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Song 15-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Song 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Song 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 E. Song 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Song 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Naoki Tajima vs Ryota Tanuma



CH Launceston Naoki Tajima [2] Naoki Tajima [2] 6 6 Ryota Tanuma Ryota Tanuma 2 2 Vincitore: N. TAJIMA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Tanuma 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 N. Tajima 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 R. Tanuma 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 N. Tajima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 R. Tanuma 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 N. Tajima 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 R. Tanuma 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Tajima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Tanuma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 N. Tajima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Tanuma 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 N. Tajima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Tanuma 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 N. Tajima 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Tanuma 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Tajima 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

2. Matias Franco Descotte vs Nicholas David Ionel



CH Launceston Matias Franco Descotte Matias Franco Descotte 7 6 Nicholas David Ionel Nicholas David Ionel 6 2 Vincitore: M. DESCOTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. David Ionel 0-15 0-40 5-2 → 6-2 M. Franco Descotte 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. David Ionel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Franco Descotte 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Franco Descotte 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. David Ionel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Franco Descotte 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 df 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 M. Franco Descotte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Franco Descotte 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. David Ionel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Franco Descotte 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Franco Descotte 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. David Ionel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Franco Descotte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. David Ionel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Sadio Doumbia vs Evan King (non prima ore: 02:30)



