Challenger Punta del Este: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Giannessi e Cecchinato sfida nei quarti di finale (Video)

QF: (1)Marco Cecchinato (ITA) vs (9)Alessandro Giannessi (ITA) [4-0]

QF: (3)Andrej Martin (SVK) vs (6)Facundo Bagnis (ARG) [1-2]

QF: Geoffrey Blancaneaux (FRA) vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves (BRA)

QF: Guilherme Clezar (BRA) vs (2)Thiago Monteiro (BRA) [5-1]

Challenger Punta del Este CH | Terra | $54.160 – Ottavi di Finale

Cancha Central – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [9] Alessandro Giannessi vs [7] Pedro Sousa



CH Punta del Este Alessandro Giannessi [9] Alessandro Giannessi [9] 4 6 6 Pedro Sousa [7] Pedro Sousa [7] 6 3 4 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Giannessi 15-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Sousa 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 4-5 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

2. [1] Marco Cecchinato vs Renzo Olivo (non prima ore: 22:00)



CH Punta del Este Marco Cecchinato [1] Marco Cecchinato [1] 6 6 Renzo Olivo Renzo Olivo 3 4 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Olivo 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Olivo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 R. Olivo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [16] Francisco Cerundolo vs [2] Thiago Monteiro



CH Punta del Este Francisco Cerundolo [16] Francisco Cerundolo [16] 5 4 Thiago Monteiro [2] Thiago Monteiro [2] 7 6 Vincitore: T. MONTEIRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Martin Cuevas vs [6] Facundo Bagnis (non prima ore: 01:00)



CH Punta del Este Martin Cuevas Martin Cuevas 3 5 Facundo Bagnis [6] Facundo Bagnis [6] 6 7 Vincitore: F. BAGNIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Cuevas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 M. Cuevas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 M. Cuevas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df df 2-4 → 2-5 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 M. Cuevas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 2-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Cuevas 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Bagnis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Cuevas 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Cuevas 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Cancha 4 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [3] Andrej Martin vs Hernan Casanova



CH Punta del Este Andrej Martin [3] Andrej Martin [3] 6 6 Hernan Casanova Hernan Casanova 4 0 Vincitore: A. MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 H. Casanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 A. Martin 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 H. Casanova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Martin 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 H. Casanova 15-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Casanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Casanova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Martin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Casanova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 H. Casanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 H. Casanova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Martin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [5] Federico Coria vs Guilherme Clezar (non prima ore: 21:30)



CH Punta del Este Federico Coria [5] Federico Coria [5] 5 6 5 Guilherme Clezar Guilherme Clezar 7 4 7 Vincitore: G. CLEZAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 4-5 → 5-5 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Clezar 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 F. Coria 15-0 30-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Clezar 15-0 30-0 30-15 ace 3-3 → 3-4 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Clezar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Coria 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Clezar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Facundo Mena / Camilo Ugo Carabelli vs [2] Diego Hidalgo / Felipe Meligeni Rodrigues Alves (non prima ore: 23:00)



CH Punta del Este Facundo Mena / Camilo Ugo Carabelli Facundo Mena / Camilo Ugo Carabelli 4 4 Diego Hidalgo / Felipe Meligeni Rodrigues Alves [2] Diego Hidalgo / Felipe Meligeni Rodrigues Alves [2] 6 6 Vincitori: HIDALGO / MELIGENI RODRIGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 F. Mena / Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 F. Mena / Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Mena / Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Mena / Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Mena / Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-5 → 4-6 F. Mena / Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 F. Mena / Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Mena / Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Mena / Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Hidalgo / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Mena / Ugo Carabelli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

4. [1] Orlando Luz / Rafael Matos vs [WC] Hernan Casanova / Oscar Jose Gutierrez



CH Punta del Este Orlando Luz / Rafael Matos [1] Orlando Luz / Rafael Matos [1] 0 Hernan Casanova / Oscar Jose Gutierrez • Hernan Casanova / Oscar Jose Gutierrez 0 Vincitori: LUZ / MATOS per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Casanova / Jose Gutierrez 0-0

5. [WC] Juan Manuel Cerundolo / Thiago Agustin Tirante vs Tomas Martin Etcheverry / Renzo Olivo



CH Punta del Este Juan Manuel Cerundolo / Thiago Agustin Tirante Juan Manuel Cerundolo / Thiago Agustin Tirante 3 6 10 Tomas Martin Etcheverry / Renzo Olivo Tomas Martin Etcheverry / Renzo Olivo 6 3 8 Vincitori: CERUNDOLO / TIRANTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 T. Martin Etcheverry / Olivo 1-0 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 df 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Martin Etcheverry / Olivo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Martin Etcheverry / Olivo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 T. Martin Etcheverry / Olivo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry / Olivo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Martin Etcheverry / Olivo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Martin Etcheverry / Olivo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-5 → 2-5 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 T. Martin Etcheverry / Olivo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 T. Martin Etcheverry / Olivo 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Manuel Cerundolo / Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry / Olivo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Cancha 1 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Genaro Alberto Olivieri vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves



CH Punta del Este Genaro Alberto Olivieri Genaro Alberto Olivieri 6 6 4 Felipe Meligeni Rodrigues Alves Felipe Meligeni Rodrigues Alves 7 4 6 Vincitore: F. MELIGENI RODRIGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Alberto Olivieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 G. Alberto Olivieri 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 G. Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 6-5 → 6-6 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 G. Alberto Olivieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Alberto Olivieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 G. Alberto Olivieri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Alberto Olivieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Geoffrey Blancaneaux vs Pedro Sakamoto