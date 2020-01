Australian Open: Halep e Muguruza senza sudare in semifinale

Simona Halep (WTA 3) e Garbiñe Muguruza (32) si sfideranno nella seconda semifinale del tabellone femminile degli Australian Open. Le due ex numero 1 hanno hanno giocato alla grande il ruolo di favorite contro Anett Kontaveit (31) e Anastasija Pavlyuchenkova (30) e si ritrovano così l’una contro l’altra per la prima volta dopo il penultimo atto del Roland Garros 2018.

La rumena ha rifilato un doppio 6-1 in un’ora scarsa di gioco all’estone. Successivamente la spagnola ha battuto la russa con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e mezza, qualificandosi per la prima volta in carriera in semifinale a Melbourne.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(28) A. Kontaveit vs (4) S. Halep



GS Australian Open A. Kontaveit A. Kontaveit 1 1 S. Halep [4] S. Halep [4] 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Halep 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

G. Muguruza vs (30) A. Pavlyuchenkova (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))