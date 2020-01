Rafael Nadal su Nick Kyrgios: “È però evidente che quando fa certe “cose” non mi piace per niente…”

Nick Kyrgios è un personaggio che fa scaldare tutti.

In questi giorni ha fatto parlare di sé anche per un’imitazione di Rafa Nadal, quando dopo un warning ricevuto per “time violation” ha imitato la routine dello spagnolo prima di un servizio. Il risultato? Molte risate sugli spalti e pure dello stesso giudice di sedia Jaume Campistol. Ora, Kyrgios e Nadal – che già in passato si erano punzecchiati – si troveranno di fronte negli ottavi di finale degli Australian Open.

«È stata la mia miglior prestazione del torneo, ho fatto un passo importante che mi permette di acquisire maggiore fiducia – ha spiegato Nadal dopo la vittoria nei 1/16 – La verità è che il caldo mi favorisce perché la pallina rimbalza più in alto. Questo mi consente di giocare più a mio agio e il mio stile crea danni ai rivali».

Nadal, che a proposito dell’imitazione di Kyrgos aveva tagliato corto (Non mi interessa»), ha però parlato del rivale lanciando il match degli ottavi. «Non lo conosco a fondo per avere un’opinione chiara su di lui. Quando gioca a tennis sul serio e mostra passione per questo sport è un giocatore positivo e fa del bene al circuito – ha detto Rafa – È però evidente che quando fa certe “cose” non mi piace per niente… Quando gioca a tennis è molto apprezzato anche dai fan e questa parte di lui va bene. Del resto diciamo che non mi interessa… io sono qui per giocare a tennis».