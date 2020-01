Da Melbourne: Fabio Fognini “Non voglio parlare di qualcuno di cui non ho rispetto, non voglio parlare di quello, dell’arbitro”

Parla Fabio Fognini dopo essere stato eliminato negli ottavi dell’Australian Open: “Ho avuto chance io, le statistiche dicono quello. Ne ho avute 5 di palle break credo, è il bello e il brutto di questo sport, non c’è da recriminare o di parlare di occasione persa, se uno gioca così bravo a lui. Lui ha giocato in modo pazzesco, io non ho nulla da recriminare come ho detto. Guarda l’ultimo game come ha giocato, io nemmeno se vado a Lourdes e mi metto in una bella vasca una settimana riesco a giocare così!”.

“Non voglio parlare di qualcuno di cui non ho rispetto, non voglio parlare di quello, dell’arbitro. Non voglio fare la vittima, è successo quello che è successo, ma oggi avevo ragione io al 100%. Ha ca**to fuori dal vaso l’arbitro. Per quello alla fine della partita non gli ho dato la mano, perché non ho rispetto di lui e per gli errori che ha commesso oggi. Ho preso time violation, warning, poi penalty point: mi sono preso la lista completa. Con Bernardes ho usato parole poco piacevoli, ma oggi c’era uno che era convinto di aver ragione”.

Io ho fatto delle cazzate, certo, ma non è certo un problema di soldi per fortuna: qualsiasi multa mi daranno, io devolverò la stessa somma in beneficenza, è giusto così. Quando ci vuole ci vuole, dai”,