Australian Open: Sorpresa per l’eliminazione di Matteo Berrettini al secondo turno

Sorpresa per l’eliminazione di Matteo Berrettini al secondo turno dell’Australian Open.

L’azzurro, n.8 del seeding, è stato eliminato dall’americano Tennys Sandgren classe 1991 e n.100 del mondo, con il risultato di 76 (7) 64 46 26 75 dopo 3 ore e 23 minuti di gioco.

Da segnalare che dopo aver perso il primo set al tiebreak per 9 punti a 7 e dopo aver mancato una palla set sul 6 a 5 e perso la seconda frazione per 6 a 4 dopo aver subito il break decisivo sul 2 pari (a 15), Matteo ha rimontato l’avversario vincendo terzo e quarto set per 64, 62 e portando la frazione al quinto e decisivo set.

Nel quinto set Berrettini sul 4 a 3, 0-40, ha mancato tre palle break consecutive che gli avrebbero consentito di andare a servire per il match, ma l’americano è stato bravo ad annullarle.

Sul 5 pari l’azzurro cedeva a 30 il turno di battuta, con Matteo che sulla palla break affossava in rete il diritto.

Nel game successivo Matteo alzava bandiera bianca non riuscendo a conquistare un punto in risposta ed uscendo di scena in questo modo dal torneo per 7 a 5.

La partita punto per punto