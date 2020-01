Roger Federer: “Mi sembra ovvio che Novak e Rafa vinceranno più titoli dello Slam di me”

Roger Federer ha parlato della questione di chi vincerà alla fine più Slam tra i Fab 3.

“È una questione importante per noi tre, per me è stato bello superare i 14 titoli di Pete Sampras, anche se battere quel record mi ha fatto sentire un po’ a disagio. Mi sembra ovvio che Novak e Rafa vinceranno più titoli dello Slam di me. Sono incredibilmente bravi ed hanno più anni di carriera davanti rispetto a me. Il livello che hanno mostrato nel 2019 dimostra che continueranno a vincere”.

“Mi piace ancora questo sport. I successi arrivati dopo l’infortunio al ginocchio del 2016 sono stati speciali, non mi aspettavo di vincere ancora. Il tennis sta vivendo un momento d’oro, le prossime stagioni saranno entusiasmanti”.