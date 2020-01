Challenger Rennes: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri presenti

Challenger Rennes CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Stakhovsky, Sergiy vs Bye

Hamou, Maxime vs Serdarusic, Nino

(Alt) Niklas-Salminen, Patrik vs Vanni, Luca

Bye vs (13) Kamke, Tobias

(12) Ortega-Olmedo, Roberto vs Bye

Safranek, Vaclav vs (WC) Added, Dan

Ignatik, Uladzimir vs (WC) Furness, Evan

Bye vs (5) Janvier, Maxime

(4) Lacko, Lukas vs Bye

(Alt) Escoffier, Antoine vs Guinard, Manuel

(Alt) Bega, Alessandro vs Pellegrino, Andrea

Bye vs (15) Ilkel, Cem

(9) Moraing, Mats vs Bye

Maamoun, Karim-Mohamed vs Rodionov, Jurij

Arnaboldi, Andrea vs Rinderknech, Arthur

Bye vs (7) Zapata Miralles, Bernabe

Challenger Rennes CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(6) Vatutin, Alexey vs Bye

Zverev, Mischa vs Crepatte, Baptiste

Machac, Tomas vs (WC) Janowicz, Jerzy

Bye vs (10) Lestienne, Constant

(16) Miedler, Lucas vs Bye

Qualifier vs Eriksson, Markus

(WC) Royer, Valentin vs Roumane, Rayane

Bye vs (3) Petrovic, Danilo

(8) Lamasine, Tristan vs Bye

Kopriva, Vit vs Durasovic, Viktor

(WC) Jacquet, Kyrian vs Celikbilek, Altug

Bye vs (11) Muller, Alexandre

(14) Kotov, Pavel vs Bye

Bonzi, Benjamin vs Ward, James

Qualifier vs Klein, Lukas

Bye vs (2) Otte, Oscar