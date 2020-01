Aria irrespirabile, Dalila Jakupovic costretta al ritiro a Melbourne per crisi respiratoria

Nella notte italiana un brutto episodio ha scosso le qualificazioni degli Australian Open. Dalila Jakupovic è stata costretta al ritiro per una crisi respiratoria, a causa delle pessime condizioni dell’aria per colpa degli incendi che stanno martoriando il paese da settimane. Davila aveva vinto il primo set 6-4 contro la svizzera Stefanie Vogele, ma una forte crisi respiratoria l’ha forzata al ritiro sul 5-6 del secondo, ad un solo punto dal tiebreak. La 28enne slovena non soffre di asma, ed ha provato anche ad usare un inalatore per riprendersi, ma non ce l’ha fatta ed ha abbandonato il match.

Ha dichiarato alla stampa che già dalla mattina presto aveva iniziato a sentire i primi problemi di respirazione, una situazione che è peggiorata durante la partita: “Al warm up alle 9 di mattina ho iniziato a sentire dolore al petto. Dopo circa 25 minuti di partita ho avuto il primo attacco di asma, e io non ne soffro assolutamente. Ho chiamato il fisio più volte, e grazie al suo intervento sono stata meglio. All’aumentare della fatica, e con molti punti lottati, il problema si è aggravato sempre più. Sono molto arrabbiata, avevo il match in pugno, e soprattutto non ho mai sofferto di un problema respiratorio in vita mia. È una situazione orribile, mai pensavo di poter sentirmi così in campo, ad un certo punto avevo il terrore di collassare a terra senza poter respirare, è stato spaventoso”.

Secondo la Jakupovic i giudici arbitri del torneo australiano hanno sottovalutato la gravità della situazione: “Non è salutare per gli atleti esser costretti a giocare in queste condizioni. L’aria oggi è di pessima qualità, sono rimasta sorpresa che ci abbiano fatto scendere in campo, purtroppo non abbiamo possibilità di scegliere, se non giochiamo ci possono sanzionare”.

Anche la Bouchard ha chiesto un lungo medical time out per difficoltà respiratorie, mentre a Kooyong l’esibizione tra Maria Sharapova e Laura Siegemund è stata interrotta prima della conclusione perché le atlete stavano iniziando ad avvertire problemi per via dell’aria contaminata.

Elena Svitolina ha scritto in un tweet tutta la sua rabbia per la situazione: “l’aria a Melbourne oggi è davvero non salutare, perché dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di brutto per fare qualcosa?”.

Il direttore del torneo Craig Tiley si difeso dicendo che “abbiamo deciso di spostare di un’ora l’inizio delle partite di qualificazione, visto che il livello di contaminazione dell’aria era significativo. Durante lo stop, le misurazioni dell’inquinamento hanno segnato un miglioramento della qualità dell’aria, quindi abbiamo fatto partire gli incontri”.

A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, la situazione sempre molto critica.

