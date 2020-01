Challenger Noumea: Margaroli e Vavassori approdano in semifinale… senza giocare un “quindici”

Dopo aver conquistato il titolo nel primo torneo ITF della stagione, il $15.000 di Te Anau (Nuova Zelanda), Luca Margaroli e Andrea Vavassori si sono spostati in Nuova Calendonia, a Noumea, per prendere parte al primo Challenger in calendario (in programma in contemporanea agli eventi di Bendigo e Ann Arbor).

Accreditato della quarta testa di serie (a guidare il seeding è la coppia monegasca formata da Romain Arneodo e Hugo Nys, eliminata però all’esordio dai sudamericani Mena/Menezes), il duo svizzero-italiano avrebbe dovuto affrontare al primo ostacolo Federico Gaio e Roberto Marcora, ma così non è stato perché quest’ultimo, dopo tre ore di partita in singolare proprio contro il suo compagno di doppio, ha dato forfait vista la stanchezza accumulata. E allora, Margaroli/Vavassori si sono ritrovati, senza giocare, direttamente ai quarti di finale. Finita qui? No, perché si sono ritirati anche Zdenek Kolar e Lukas Rosol (vittoriosi al primo turno sugli spagnoli Martinez/Zapata Miralles), concedendo dunque un giorno di riposo in più a Luca Margaroli e Andrea Vavassori che, senza mai essere scesi in campo, si ritrovano direttamente in semifinale.

Al penultimo atto, Margaroli/Vavassori dovrebbero affrontare la coppia vincente tra Benchetrit/Couacaud e Goransson/Verbeek. Visto quanto accaduto, utilizzare il condizionale è d’obbligo.