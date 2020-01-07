Punto Junior, Week 2 – Impegno complicato per Ciavarella, bene gli azzurri negli Emirati Arabi
Q2 – Filippo Romano (ITA) b. Jakub Svoboda (6,CZE) 6-1 5-7 10-3
Q3 – Filippo Romano (ITA) vs Jan Pucalka (CZE)
J4 Fujairah (Emirati Arabi Uniti – G4 – Cemento outdoor)
Q1 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Bye
Q1 – Francesco Castellano (ITA) b. Jackson Ballou (UAE) 6-1 6-2
Q2 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Abdulla Al Abdulla (UAE) 6-0 6-0
Q2 – Francesco Castellano (ITA) b. Krish Karpe (IND) 6-4 6-2
Q3 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Zak Radziwillowicz (GBR) 6-3 6-0
Q3 – Francesco Castellano (ITA) b. Iraklis Gerousis (4,GRE) 6-2 6-1
R1 – Gianni Biagianti (Q,ITA) vs Noah Eisenberg (USA)
R1 – Francesco Castellano (Q,ITA) vs Alex Padro Parra (ESP)
R1 – Nikolay Nedelchev (6,BUL) b. Denis Constantin Spiridon (ITA) 7-5 6-4
R1 – Luca Fe D’Ostiani (ITA) b. Aashutosh Kulakarni Prachet (IND) 6-2 6-3
R2 – Luca Fe D’Ostiani (ITA) vs Ioannis Kountourakis (GRE)
J5 Francoforte (Germania – G5 – Cemento indoor)
Q1 – Lorenzo Ferri (ITA) b. David Fix (GER) 6-1 6-1
Q1 – Luke Connor Heron (GER) b. Mariano Tammaro (1,ITA) 7-6(3) 2-6 10-3
Q2 – Lorenzo Ferri (ITA) b. Andrea Tiburzio (FRA) 7-6(5) 6-0
R1 – Lorenzo Ferri (Q,ITA) vs Julius Christian Seifert (GER)
R1 – Daniele Minighini (4,ITA) vs Lukas Maskow (GER)
R1 – Niccolò Ciavarella (ITA) vs Neo Niedner (2,GER)
J3 Chandigarh (India – G3 – Cemento outdoor)
R1 – Alessandra Simone (2,ITA) vs Harleen Kaur Dhanda (IND)
TAG: Punto Junior
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