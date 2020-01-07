Copertina, Junior

Punto Junior, Week 2 – Impegno complicato per Ciavarella, bene gli azzurri negli Emirati Arabi

07/01/2020 12:36 Nessun commento
Niccolò Ciavarella nella foto
Niccolò Ciavarella nella foto
Secondo appuntamento stagionale offerto da LiveTennis.it con la panoramica completa di tutti gli incontri disputati questa settimana dai vari giocatori italiani impegnati nel circuito Juniores.
J2 Bratislava (Slovacchia – G2 – Cemento indoor)
Q1 – Filippo Romano (ITA) b. Matej Palco (SVK) 6-1 3-6 10-6
Q2 – Filippo Romano (ITA) b. Jakub Svoboda (6,CZE) 6-1 5-7 10-3
Q3 – Filippo Romano (ITA) vs Jan Pucalka (CZE)

J4 Fujairah (Emirati Arabi Uniti – G4 – Cemento outdoor)
Q1 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Bye
Q1 – Francesco Castellano (ITA) b. Jackson Ballou (UAE) 6-1 6-2
Q2 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Abdulla Al Abdulla (UAE) 6-0 6-0
Q2 – Francesco Castellano (ITA) b. Krish Karpe (IND) 6-4 6-2
Q3 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Zak Radziwillowicz (GBR) 6-3 6-0
Q3 – Francesco Castellano (ITA) b. Iraklis Gerousis (4,GRE) 6-2 6-1
R1 – Gianni Biagianti (Q,ITA) vs Noah Eisenberg (USA)
R1 – Francesco Castellano (Q,ITA) vs Alex Padro Parra (ESP)
R1 – Nikolay Nedelchev (6,BUL) b. Denis Constantin Spiridon (ITA) 7-5 6-4
R1 – Luca Fe D’Ostiani (ITA) b. Aashutosh Kulakarni Prachet (IND) 6-2 6-3
R2 – Luca Fe D’Ostiani (ITA) vs Ioannis Kountourakis (GRE)

J5 Francoforte (Germania – G5 – Cemento indoor)
Q1 – Lorenzo Ferri (ITA) b. David Fix (GER) 6-1 6-1
Q1 – Luke Connor Heron (GER) b. Mariano Tammaro (1,ITA) 7-6(3) 2-6 10-3
Q2 – Lorenzo Ferri (ITA) b. Andrea Tiburzio (FRA) 7-6(5) 6-0
R1 – Lorenzo Ferri (Q,ITA) vs Julius Christian Seifert (GER)
R1 – Daniele Minighini (4,ITA) vs Lukas Maskow (GER)
R1 – Niccolò Ciavarella (ITA) vs Neo Niedner (2,GER)

J3 Chandigarh (India – G3 – Cemento outdoor)
R1 – Alessandra Simone (2,ITA) vs Harleen Kaur Dhanda (IND)

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