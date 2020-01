Punto Junior, Week 2 – Impegno complicato per Ciavarella, bene gli azzurri negli Emirati Arabi

Secondo appuntamento stagionale offerto da LiveTennis.it con la panoramica completa di tutti gli incontri disputati questa settimana dai vari giocatori italiani impegnati nel circuito Juniores.

J2 Bratislava (Slovacchia – G2 – Cemento indoor)

Q1 – Filippo Romano (ITA) b. Matej Palco (SVK) 6-1 3-6 10-6Q2 – Filippo Romano (ITA) b. Jakub Svoboda (6,CZE) 6-1 5-7 10-3

J4 Fujairah (Emirati Arabi Uniti – G4 – Cemento outdoor)

Q1 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Bye

Q1 – Francesco Castellano (ITA) b. Jackson Ballou (UAE) 6-1 6-2

Q2 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Abdulla Al Abdulla (UAE) 6-0 6-0

Q2 – Francesco Castellano (ITA) b. Krish Karpe (IND) 6-4 6-2

Q3 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Zak Radziwillowicz (GBR) 6-3 6-0

Q3 – Francesco Castellano (ITA) b. Iraklis Gerousis (4,GRE) 6-2 6-1

R1 – Gianni Biagianti (Q,ITA) vs Noah Eisenberg (USA)

R1 – Francesco Castellano (Q,ITA) vs Alex Padro Parra (ESP)

R1 – Nikolay Nedelchev (6,BUL) b. Denis Constantin Spiridon (ITA) 7-5 6-4

R1 – Luca Fe D’Ostiani (ITA) b. Aashutosh Kulakarni Prachet (IND) 6-2 6-3

R2 – Luca Fe D’Ostiani (ITA) vs Ioannis Kountourakis (GRE)