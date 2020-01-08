Copertina, Junior

Punto Junior, Week 2 – Ciavarella subito ko, domani l’esordio di Simone in India

08/01/2020 16:23 Nessun commento
Niccolò Ciavarella nella foto
Niccolò Ciavarella nella foto
Secondo appuntamento stagionale offerto da LiveTennis.it con la panoramica completa di tutti gli incontri disputati questa settimana dai vari giocatori italiani impegnati nel circuito Juniores.
J2 Bratislava (Slovacchia – G2 – Cemento indoor)
Q1 – Filippo Romano (ITA) b. Matej Palco (SVK) 6-1 3-6 10-6
Q2 – Filippo Romano (ITA) b. Jakub Svoboda (6,CZE) 6-1 5-7 10-3
Q3 – Jan Pucalka (CZE) b. Filippo Romano (ITA) 6-1 6-1

J4 Fujairah (Emirati Arabi Uniti – G4 – Cemento outdoor)
Q1 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Bye
Q1 – Francesco Castellano (ITA) b. Jackson Ballou (UAE) 6-1 6-2
Q2 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Abdulla Al Abdulla (UAE) 6-0 6-0
Q2 – Francesco Castellano (ITA) b. Krish Karpe (IND) 6-4 6-2
Q3 – Gianni Biagianti (1,ITA) b. Zak Radziwillowicz (GBR) 6-3 6-0
Q3 – Francesco Castellano (ITA) b. Iraklis Gerousis (4,GRE) 6-2 6-1
R1 – Alex Padro Parra (ESP) b. Francesco Castellano (Q,ITA) 6-1 6-0
R1 – Nikolay Nedelchev (6,BUL) b. Denis Constantin Spiridon (ITA) 7-5 6-4
R1 – Luca Fe D’Ostiani (ITA) b. Aashutosh Kulakarni Prachet (IND) 6-2 6-3
R1 – Gianni Biagianti (Q,ITA) b. Noah Eisenberg (USA) 3-6 6-4 6-2
R2 – Gianni Biagianti (Q,ITA) vs Habib Stambouli (5,TUN)
R2 – Luca Fe D’Ostiani (ITA) vs Ioannis Kountourakis (GRE)

J5 Francoforte (Germania – G5 – Cemento indoor)
Q1 – Lorenzo Ferri (ITA) b. David Fix (GER) 6-1 6-1
Q1 – Luke Connor Heron (GER) b. Mariano Tammaro (1,ITA) 7-6(3) 2-6 10-3
Q2 – Lorenzo Ferri (ITA) b. Andrea Tiburzio (FRA) 7-6(5) 6-0
R1 – Lukas Maskow (GER) b. Daniele Minighini (4,ITA) 6-4 7-5
R1 – Julius Christian Seifert (GER) b. Lorenzo Ferri (Q,ITA) 6-1 0-6 6-2
R1 – Neo Niedner (2,GER) b. Niccolò Ciavarella (ITA) 6-3 6-1

J3 Chandigarh (India – G3 – Cemento outdoor)
R1 – Alessandra Simone (2,ITA) vs Harleen Kaur Dhanda (IND) – 09/01, ore 6.30 italiane

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