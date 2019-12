Benvenuta Farah Fognini!

Stamattina poco dopo le 10 è nata la piccola Farah, secondogenita di Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Il parto è avvenuto a Barcellona, dove la coppia d’oro del tennis azzurro si è stabilita da tempo. Continua la tradizione del nome con la lettera “F” in casa Fognini-Pennetta, dopo il piccolo Federico nato due anni fa.

A questo punto, aumentano le possibilità che Fabio voli in Australia per prendere parte alla ATP Cup, evento che aveva messo in forte dubbio per seguire le vicende familiari.

I complimenti di Livetennis alla famiglia Fognini – Pennetta!