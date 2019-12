ATP Cup 2020: Matteo Berrettini non prenderà parte al torneo

Berrettini non ci sarà

Matteo Berrettini non prenderà parte all’ATP Cup che si svolgerà dal 3 al 12 gennaio 2020 in Australia (tre le sedi: Brisbane, Perth e Sydney). Secondo quando riportato da SportFace, il giocatore romano classe ’96 ha rinunciato alla manifestazione a squadre per un problema agli addominali. La nuova stagione del numero 8 del ranking ATP, quindi, inizierà agli Australian Open.