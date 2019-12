WTA 125 Limoges: Il Tabellone di Qualificazione

WTA 125 Limoges – Tabellone di Quali (TDQ)

Ponchet, Jessika vs (WC) Hesse, Amandine

(2) Gibbs, Nicole vs Melnikova, Marina

(3) Wickmayer, Yanina vs Bucsa, Cristina

(4) Shinikova, Isabella vs (WC) Andrianjafitrimo, Tessah