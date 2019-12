Artem Bahmet risulta cancellato dal prossimo torneo M15 di Doha: non si ripeterà la “farsa”

Il nome di Artem Bahmet, fino a ieri tra gli alternates per il torneo di qualificazione del torneo M15 di Doha (Qatar), figura ora nell’elenco dei giocatori ritirati dal tabellone cadetto che avrà inizio il prossimo 14 dicembre. L’ucraino, protagonista pochi giorni fa di una vera e propria “farsa” del tennis mondiale con una sconfitta per 6-0 6-0 in 22 minuti senza aver messo a referto alcun punto (c’è l’ombra delle scommesse su quanto avvenuto), non potrà dunque tornare in campo: non è dato a sapersi, almeno fino a questo momento, se la cancellazione sia avvenuta spontaneamente da parte di Bahmet oppure tramite un procedimento di squalifica emesso dalle autorità competenti.