Juan Martin Del Potro utilizzerà il ranking protetto per giocare l’Australian Open

Juan Martín Del Potro fermo al palo per un infortunio al ginocchio destro ha confermato la sua presenza all’Australian Open, che inizierà il prossimo 20 gennaio a Melbourne.

L’argentino, ora al 123 ° posto nella classifica mondiale, utilizzerà il ranking protetto per essere presente in un torneo in cui non ha giocato nel 2019 a causa della stessa lesione al ginocchio destro.