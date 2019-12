La corsa al n.1 del mondo: La programmazione di Novak Djokovic per cercare di perdere meno terreno su Rafael Nadal

Novak Djokovic, 32 anni, inizierà il 2020 come numero due al mondo, alle spalle del leader Rafael Nadal, che è tornato ai vertici alla fine della scorsa stagione.

Il serbo ha deciso di sovraccaricare il suo programma iniziale con l’ATP Cup (che darà punti in palio) e l’Adelaide ATP 250, in modo da non solo prepararsi al meglio agli Australian Open, dove difende il titolo e 2.000 punti, ma anche perché intende non perdere terreno nella lotta per la leadership della classifica mondiale.

Nole è al momento con 840 punti di svantaggio rispetto a Nadal e difende 2000 punti a gennaio. Rafa, da parte sua, difende 1400 punti, quindi potrà anche aumentare il suo vantaggio sul serbo se le cose andranno bene per lui in Australia.

Djokovic punta ad acchiappare Roger Federer per la prossima stagione per numero di settimane al n.1 del mondo. 275 settimane, contro le 310 dello svizzero. Nel mezzo, Pete Sampras, con 286.

SETTIMANE AL NUMERO 1

1. Federer, 310

2. Sampras, 286

3. Djokovic, 275

(…)

6. Nadal, 201 * (attualmente)

Da 3.000 punti da Nadal e molto lontano da Djokovic, c’è Roger Federer, che difende solo 180 punti a gennaio, ed in teoria ha anche la possibilità di finire l’Australian Open in cima alla classifica mondiale, ma per questo dovrebbe vincere il torneo ed i suoi rivali (specialmente Nadal) perdere molto presto.