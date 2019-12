Marion Viertler non si ferma. Agli ottavi di finale nel torneo del Cairo: ““Finora sono molto contenta di come stanno andando le cose. Domani sarà sicuramente durissima”

Oggi la 18enne Marion Viertler ha conquistato gli ottavi di finale del 15.000 dollari ITF del Cairo.

La Viertler, che domenica ha vinto proprio in Egitto il suo primo torneo ITF, ha allungato oggi la sua striscia vincente. Dopo aver superato le qualificazioni, la Viertler si è imposta oggi al primo turno sulla 20enne olandese Annick Melgers (WTA 1093) senza fatica con un doppio 6-2, 6-2. Per la portacolori del TC Merano era già l’11° vittoria consecutiva al Cairo.

Domani negli ottavi di finale l’altoatesina troverà però un’avversaria molto forte: infatti la Viertler se la vedrà con la spagnola Ana Lantigua de la Nue, numero 5 del tabellone e 577 del ranking mondiale. “Finora sono molto contenta di come stanno andando le cose. Domani sarà sicuramente durissima. Ma darò, come sempre, tutto per passare il turno”, promette la Viertler.