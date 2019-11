Rafael Nadal dopo la vittoria della Davis: “Quello che ha fatto Bautista sarà un esempio per il resto della mia vita”

Rafael Nadal : “Ho vinto tutte e otto le partite giocate, ma dico con il cuore che la persona vitale che ha permesso tutto questo è Roberto.

Quello che ha fatto è inumano, non so come spiegarlo, sarà un esempio per il resto della mia vita. Suo padre è morto, ma lui è tornato ad allenarsi ed oggi ha giocato al suo miglior livello”.

“Sapevamo fosse un rischio per me giocare così tanto, sopratutto a questo punto della stagione e su questa superficie. Ma per fortuna non è successo niente ed abbiamo trionfato”.