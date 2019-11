Grigor Dimitrov e il ritorno dopo un periodo nero: ““Ho avuto giorni in cui la spalla mi faceva così male che non riuscivo a prendere un bicchiere”

L’anno di Grigor Dimitrov è iniziato come un incubo, tuttavia, da quando agli US Open ha raggiunto le semifinali, tutto è cambiato ed il bulgaro finirà la stagione nella top 20 mondiale, qualcosa che sembrava impossibile quando è arrivato ad occupare la posizione n.78 del mondo nel mese di febbraio e i risultati non arrivavano per colpa anche di problemi fisici.

In un’intervista con i media del suo paese, il vincitore delle ATP Finals 2017 ha ricordato questo periodo difficile: “Ho avuto giorni in cui la spalla mi faceva così male che non riuscivo a prendere un bicchiere. È stato molto difficile e ho attraversato momenti di totale pessimismo, ma non mi sono mai arreso e anche nei momenti peggiori ho pensato di tornare più forte di prima. Ero arrabbiato con il mondo, ma sono riuscito a trasformare quelle emozioni in positivo come forza per riemergere ”, ha ammesso.

L’aspetto decisivo nel superare questo periodo oscuro è stata la parte psicologica. “Ho avuto la grande capacità di rimanere positivo nonostante tutte le sconfitte e i dolori che hanno limitato le mie prestazioni. Ho saputo ricominciare sempre ed ho avuto pazienza. Ho imparato molto da me stesso. Ero me stesso e non nascondevo le mie emozioni, dentro o fuori dal campo. Sono orgoglioso ora di come è andata e dei miei risultati “, ha affermato Dimitrov.