Rafael Nadal si allena alla 02 Arena di Londra (VIDEO)

Il numero uno del mondo Rafa Nadal si è allenato nella giornata di ieri a Londra dopo il problema addominale.

Lo spagnolo si sta riprendendo dal problema fisico e si è allenato all’O2 Arena, dove ha mostrato buoni movimenti, senza importanti limiti fisici, specialmente nell’area in cui ha riscontrato il problema.

First training in London, forehand ON FIRE.🔥 And there’s also time to have fun with Carlos.😂#atpfinals2019 #nadal #moyà #vamosrafa #training pic.twitter.com/1mKyDikpqL

— rafanadalcorner (@rafanadalcorner) November 6, 2019