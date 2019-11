Kim Clijsters deve rimandare il rientro in campo

Kim Clijsters dovrà rimandare il suo rientro alle gare a causa di alcuni problemi al ginocchio.

Dichiara Kim: “Sono costretta a prendere la decisione di non poter partecipare a nessuna competizione a Gennaio.

Sono in riabilitazione per un infortunio al ginocchio. E’ una battuta d’arresto, ma sono decisa e pronta come sempre per tornare a giocare allo sport che amo. Apprezzo e ringrazio per tutto il vostro sostegno e tutto l’incoraggiamento”.