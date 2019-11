ATP Next Gen ATP Finals: Il programma di Mercoledì 06 Novembre

Allianz Cloud Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Casper Ruud vs [7] Alejandro Davidovich Fokina

2. [1] Alex de Minaur vs [5] Miomir Kecmanovic (non prima ore: 15:00)

3. [2] Frances Tiafoe vs [3] Ugo Humbert (non prima ore: 19:30)

4. [6] Mikael Ymer vs [8/WC] Jannik Sinner