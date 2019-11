Matteo Donati ritornerà in campo a Gennaio: “ho cambiato il movimento del servizio”

Matteo Donati ritornerà in campo nel prossimo mese di Gennaio con l’inizio della stagione 2020.

Donati che è stato operato al gomito destro ha recuperato dal problema fisico e finalmente ritornerà in campo all’inizio del prossimo anno.

Dichiara l’azzurro: “Devo ritrovare gli automatismi e l’occhio sulla pallina, ho cambiato il movimento del servizio.

Mi alleno in maniera regolare su tutti i fondamentali tranne che per il servizio. Quello è infatti il movimento più delicato e richiede maggiore tempo e una particolare attenzione.

Con il mio Staff stiamo modificando il movimento della battuta, questo per evitare ulteriori stress al gomito.

Il mio rientro è previsto a Gennaio nel circuito challenger e non vedo l’ora di ricominciare”.