Masters 1000 Parigi Bercy: Trionfa Novak Djokovic

Novak Djokovic (ATP 1) si è aggiudicato la finale di Parigi con un netto 6-3 6-4 su Denis Shapovalov (28). Il serbo ha disputato un’ottima partita, chiudendo il primo set in soli 28′. Nella seconda frazione di gioco il canadese è partito in vantaggio, ma il numero al mondo ha subito ribaltato il risultato aggiudicandosi la vittoria sul campo di Bercy in meno di un’ora di gioco.