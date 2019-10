Challenger Ningbo: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro al via

(1) Gunneswaran, Prajnesh vs Bye

Nedelko, Ivan vs Purcell, Max

Yang, Tsung-Hua vs (WC) Gao, Xin

Bye vs (15) Istomin, Denis

(11) Diez, Steven vs Bye

Safwat, Mohamed vs Yevseyev, Denis

Vukic, Aleksandar vs Eubanks, Christopher

Bye vs (5) Soeda, Go

(3) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Imai, Shintaro vs (WC) Sun, Fajing

Chung, Yunseong vs Qualifier

Bye vs (16) Petrovic, Danilo

(10) Polmans, Marc vs Bye

(WC) Li, Yuanfeng vs Gojo, Borna

Tseng, Chun-hsin vs Zhang, Ze

Bye vs (8) Bolt, Alex

(7) Ito, Tatsuma vs Bye

Uchida, Kaichi vs Qualifier

(WC) Cui, Jie vs Ferreira Silva, Frederico

Bye vs (9) Jaziri, Malek

(14) Lopez Perez, Enrique vs Bye

Oliveira, Goncalo vs Doumbia, Sadio

Wu, Di vs (WC) He, Yecong

Bye vs (4) Uchiyama, Yasutaka

(6) Jung, Jason vs Bye

Santillan, Akira vs Li, Zhe

Moriya, Hiroki vs Wu, Tung-Lin

Bye vs (12) Zhang, Zhizhen

(13) Harris, Andrew vs Bye

Nam, Ji Sung vs Sekiguchi, Shuichi

Watanuki, Yosuke vs Bai, Yan

Bye vs (2) Klahn, Bradley