Masters 1000 Shanghai: Il programma di Mercoledì 09 Ottobre. All’alba in campo Matteo Berrettini

Center Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Felix Auger-Aliassime vs [6] Stefanos Tsitsipas

2. [5] Alexander Zverev vs [Q] Jeremy Chardy (non prima ore: 08:00)

3. [1] Novak Djokovic vs Denis Shapovalov (non prima ore: 12:30)

4. [Q] Pablo Carreno Busta vs [4] Dominic Thiem

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Cristian Garin vs [11] Matteo Berrettini

2. Taylor Fritz vs [7] Karen Khachanov

3. [SE] John Millman vs Andrey Rublev

4. [13] David Goffin vs Mikhail Kukushkin (non prima ore: 11:30)

Grandstand Court 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Lucas Pouille vs [16] John Isner

2. [8] Roberto Bautista Agut vs Reilly Opelka

3. Felix Auger-Aliassime / Matteo Berrettini vs Nikola Mektic / Franko Skugor

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Mao-Xin Gong / Ze Zhang

2. Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

3. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs John Isner / Sam Querrey

4. Jeremy Chardy / Fabrice Martin OR Hubert Hurkacz / Benoit Paire vs [8] Mate Pavic / Bruno Soares

Court 7 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Borna Coric / Runhao Hua vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [7] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Diego Schwartzman / Joao Sousa (non prima ore: 08:00)

3. Ivan Dodig / Filip Polasek vs Cristian Garin / Dusan Lajovic