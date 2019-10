WTA Tianjin: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italana

WTA Tianjin International | Cemento | $500.000

(1) Kenin, Sofia vs Ahn, Kristie

Jabeur, Ons vs Brady, Jennifer

(WC) Stosur, Samantha vs (WC) Yang, Zhaoxuan

Sharma, Astra vs (6) Putintseva, Yulia

(4) Garcia, Caroline vs Potapova, Anastasia

Wang, Yafan vs Davis, Lauren

Williams, Venus vs Peterson, Rebecca

Qualifier vs (5) Zhang, Shuai

(7) Zheng, Saisai vs (WC) Duan, Yingying

Kudermetova, Veronika vs Tomljanovic, Ajla

Peng, Shuai vs Qualifier

Zhu, Lin vs (3) Yastremska, Dayana

(8) Linette, Magda vs Mchale, Christina

Qualifier vs Dart, Harriet

Bondarenko, Kateryna vs Watson, Heather

Qualifier vs (2) Wang, Qiang