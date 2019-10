Il Miami Open sceglie Dunlop

Dunlop ha annunciato un accordo pluriennale con il Miami Open “presented by Itaù”: dal 2020 sarà palla e racchetta ufficiale del torneo. Già dalla prossima edizione i migliori tennisti al mondo si sfideranno con la palla Dunlop ATP Extra Duty (gli uomini) e Dunlop Grand Prix Extra Duty (le donne).

La partnership espande ancor di più il dominio globale di Dunlop nel mercato delle palle da tennis; Dunlop è attualmente la palla ufficiale dell’ATP Tour e dell’Australian Open, oltre a essere presente in più tornei ATP rispetto a qualsiasi altro brand. Il merchandising ufficiale del torneo, tra cui palle, racchette e palle giganti autografate, sarà disponibile per la vendita al dettaglio durante le due settimane dell’evento.

«Una parte fondamentale del nostro piano di crescita globale è lo sviluppo delle partnerships con i tornei più elitari al mondo», ha dichiarato Masahiro Asahino, Head of Tennis di Dunlop. «Il Miami Open è uno di quegli eventi che contribuirà a far crescere il nostro marchio in mercati importanti come quelli di Nord e Sud America».

«È appropriato che la più grande sponsorizzazione di Dunlop negli Stati Uniti sia legata al Miami Open, con il quale il nostro brand ha molti aspetti in comune», ha dichiarato Kai Nitsche, Vicepresidente e Direttore Generale di Dunlop Sports America. «Entrambi abbiamo un grande passato collegato a un forte impegno recente. Nel 2017 Sumitomo Rubber Industries ha acquistato il marchio Dunlop e ha investito enormemente a tutti i livelli, mentre proprio l’anno scorso il Miami Open si è trasferito nella sua nuova casa, l’Hard Rock Stadium, dove rimarrà negli anni a venire».

«Uno dei miei obiettivi principali come direttore del torneo è garantire che i giocatori siano soddisfatti di ogni aspetto della loro esperienza e che la palla del torneo sia in cima a quella lista», ha dichiarato James Blake, Direttore del torneo. «Secondo la mia esperienza nel Tour, l’idea generale dei giocatori è che Dunlop abbia sempre prodotto la palla migliore, sono quindi molto felice di averla come “Palla Ufficiale” del Miami Open».

A proposito di Dunlop Tennis

Dunlop Sport fa parte del gruppo “Sumitomo Rubber Industries”. Dunlop Tennis ha una storia leggendaria nello sport del tennis. Gli attuali testimonial: Kevin Anderson, Qiang Wang, Taylor Townsend, Zarina Diyas, Misaski Doi, Kurumi Nara, Jamie Murray, Roberto Marcora e ambasciatori leggendari come Nick Bollettieri, Patrick Mouratoglou, James Blake e Michael Chang.

A proposito di Sumitomo Rubber Industries

Sumitomo Rubber Industries (SRI) nasce nel 1909 a Kobe, in Giappone; oggi impiega oltre 37000 persone in tutto il mondo con un fatturato di circa 8 miliardi di dollari. SRI ha acquisito i diritti del marchio Dunlop ad aprile 2017 e possiede anche i marchi Srixon, Cleveland e XXIO. SRI è specializzata nell’industria dei pneumatici ma fornisce molti altri prodotti a base di gomma a industrie mediche, di costruzione, navali ecc.

A proposito del Miami Open

Il Miami Open 2020 si giocherà dal 23 marzo al 5 aprile 2020 all’Hard Rock Stadium. L’evento, dalla durata di due settimane, è di proprietà e gestito da IMG. Il Miami Open è uno dei nove eventi ATP Masters 1000 sul calendario ATP, un evento Premier obbligatorio sul calendario WTA e presenta i migliori giocatori e giocatrici al mondo. Il torneo è ampiamente considerato il più affascinante dei calendari ATP e WTA grazie allo scenario unico di Miami, alla vita notturna fiorente, agli hotel e ristoranti a cinque stelle, al bel tempo e alle spiagge, nonché alla sua vicinanza a Fort Lauderdale e Palm Beach. Per informazioni sui biglietti chiamare il numero +1.305.442.3367 o visitare il sito www.miamiopen.com.