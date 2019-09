ATP Chengdu: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

ATP Chengdu 250 | Cemento | $1.096.575

(1) Isner, John vs Bye

(WC) Li, Zhe vs (SE) Gerasimov, Egor

Qualifier vs Qualifier

Berankis, Ricardas vs (8) Shapovalov, Denis

(3) Paire, Benoit vs Bye

Carreno Busta, Pablo vs Albot, Radu

Qualifier vs Verdasco, Fernando

Garin, Cristian vs (7) Edmund, Kyle

(6) Fritz, Taylor vs Bublik, Alexander

(PR) Pospisil, Vasek vs Thompson, Jordan

Evans, Daniel vs (WC) Bai, Yan

Bye vs (4) Dimitrov, Grigor

(5) Lajovic, Dusan vs Londero, Juan Ignacio

Fucsovics, Marton vs Qualifier

(WC) Chung, Hyeon vs Sousa, Joao

Bye vs (2) Auger-Aliassime, Felix