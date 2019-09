Kim Clijsters annuncia il ritorno in campo

Sette anni e tre figli dopo essere uscita per l’ultima volta da un campo da tennis, Kim Clijsters ha deciso di essersi seccata della sua vita da pensionata. La 36enne belga, ex numero uno al mondo, ha così ripreso tutto il suo vecchio materiale e ha ricominciato ad allenarsi. E ha cominciato a prepararsi per il ritorno.

La 36enne ex numero uno al mondo rientrerà nel circuito Wta a partire dal 2020