Fabio Fognini: “A volte sono testardo e non riesco a sopportare me stesso”

In un’intervista Fabio Fognini ha parlato di alcuni argomenti interessanti.

“Ho fatto molte stupidate, è vero, ma ho pagato. Quando finirò la mia carriera, potrò vantarmi di essere stato Fabio Fognini al 100%, nel male, ma soprattutto nel bene. Flavia Mi aiuta nel senso che ha svolto il mio stesso lavoro e conosce i sacrifici.”

“Dice che non credo abbastanza nel mio talento, è vero, ma voglio ugualmente fare le cose bene. A volte sono testardo e non riesco a sopportare me stesso”.