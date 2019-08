Andreas Seppi battuto al primo turno di Winston-Salem

Andreas Seppi, dopo sei settimane di pausa per infortunio, è ritornato nel circuito ATP con una sconfitta. Nella notte tra domenica e lunedì il 35enne di Caldaro si è dovuto arrendere al primo turno dell’ATP 250 di Winston-Salem nel Carolina del Nord al ceco Tomas Berdych, numero 103 del mondo, in tre set con il punteggio di 1-6, 6-3, 3-6.

Per Seppi Winston-Salem era anche la prova generale in vista dell’ultimo Grand Slam dell’anno, gli US Open a New York, che inizieranno il prossimo 26 agosto. Oggi il match contro Berdych era, come da pronostico, molto equilibrato. L’ex numero 4 del mondo ha però dominato il primo set, scappando con due break subito sul 4-0. Berdych ha giocato un grande tennis, mente Seppi non è riuscito ad entrare in partita. Dopo soli 22 minuti di gioco il ceco ha chiuso la prima frazione sul 6-1.

Seppi ha però reagito molto bene. Anche l’azzurro nella seconda frazione di gioco ha strappato due volte il turno di battuta a Berdych, allungando immediatamente sul 4-0. Il numero 78 del ranking ATP ha controllato questo vantaggio, sfruttando poco dopo il suo primo set point per il 6-3. Così questa partita si è decisa nel terzo set.

Terza frazione di gioco dove Berdych si è portato nuovamente subito sul 2-0. Seppi nel quinto game ha accorciato le distanze sul 2-3, ma subito dopo l’altoatesino ha ceduto ancora una volta il suo servizio, consentendo a Berdych di allungare sul 4-2. Spianata la strada per la conquista del match, il ceco dopo un’ora e 44 minuti di gioco si è imposto per 6-3.

Così il ceco conquista anche la sua nona vittoria in 11 confronti diretti con Seppi. Il caldarese ha vinto due incontri, nel 2005 a Palermo e tre anni dopo nel Masters 1000 di Cincinnati, mentre Berdych si è affermato oggi già per l’ottava volta consecutiva.

