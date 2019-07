ATP Washington: Il Main Draw. Non ci sono italiani presenti

ATP Washington 500 | Cemento | $1.895.290 – Parte Alta

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Kudla, Denis vs (WC) Paul, Tommy

(WC) Sock, Jack vs Thompson, Jordan

Bye vs (14) Struff, Jan-Lennard

(10) Paire, Benoit vs Bye

Jaziri, Malek vs Qualifier

Hurkacz, Hubert vs Qualifier

Bye vs (5) Isner, John

(4) Anderson, Kevin vs Bye

Mannarino, Adrian vs Qualifier

Kecmanovic, Miomir vs Popyrin, Alexei

Bye vs (15) Herbert, Pierre-Hugues

(11) Simon, Gilles vs Bye

Qualifier vs Kyrgios, Nick

Evans, Daniel vs Nishioka, Yoshihito

Bye vs (7) Goffin, David

ATP Washington 500 | Cemento | $1.895.290 – Parte Bassa

(6) Cilic, Marin vs Bye

Qualifier vs Copil, Marius

Opelka, Reilly vs (WC) Eubanks, Christopher

Bye vs (9) Auger-Aliassime, Felix

(16) Tiafoe, Frances vs Bye

Bublik, Alexander vs Klahn, Bradley

(WC) Fratangelo, Bjorn vs Karlovic, Ivo

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(8) Raonic, Milos vs Bye

Ebden, Matthew vs Qualifier

Rublev, Andrey vs Tomic, Bernard

Bye vs (12) de Minaur, Alex

(13) Edmund, Kyle vs Bye

Harris, Lloyd vs Berankis, Ricardas

Humbert, Ugo vs Tsonga, Jo-Wilfried

Bye vs (2) Khachanov, Karen