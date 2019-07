Da Palermo: Martina Di Giuseppe “in passato ho avuto problemi fisici che mi hanno limitato, non facendomi esprimere al meglio. Spero che il mio risultato di Bucarest possa essere da traino per le altre italiane” (con il programma di domani)

Martina Di Giuseppe si prepara al derby contro Sara Errani nel primo turno dei “30^ Palermo Ladies Open”. La tennista romana, che ha scalato 62 posti nella classifica mondiale (ora è 149 al mondo) dopo la semifinale al WTA di Bucarest, scenderà in campo contro quella che ha definito un “esempio da seguire”. “Non sarà un incontro facile – ha detto la Di Giuseppe – cercherò di fare il massimo in questo torneo, prendendo ciò che verrà. Devo ancora realizzare quello che ho fatto a Bucarest, è stata la mia prima volta in un tabellone dopo diversi tentativi”. Proprio grazie al risultato conquistato in Romania, la Di Giuseppe è entrata nel tabellone di Palermo quale Special Exempt. “E’ la mia prima volta a Palermo – h aggiunto – in passato ho avuto problemi fisici che mi hanno limitato, non facendomi esprimere al meglio. Spero che il mio risultato di Bucarest possa essere da traino per le altre italiane”.

Intanto hanno preso il via gli incontri del primo turno del tabellone principale. Non ha avuto difficoltà la testa di serie n. 4, la slovena Tamara Zidansek, che ha battuto in due set (6-2 6-3) la spagnola Lara Arruabbarrena. Al secondo turno accede anche l’olandese Arantxa Rus, numero 130 del mondo, che ha battuto la francese Amandine Hesse (proveniente dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-1 6-3. Nel tabellone principale entra, quale lucky loser, la spagnola Georgina Garcia Perez al posto della russa Natalia Vikhlyantseva, ritiratasi per un problema fisico. Primo incontro anche per il tabellone di doppio con la coppia formata dall’australiana Daria Gavrilova e la cinese Shuai Peng che ha sconfitto le due rumene Elena Bogdan e Cristina Dinu.

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Jasmine Paolini vs [6] Laura Siegemund

2. [WC] Sara Errani vs [SE] Martina di Giuseppe

3. [1] Kiki Bertens vs Ekaterine Gorgodze (non prima ore: 20:30)

4. [WC] Martina Trevisan vs [2] Alizé Cornet

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [7] Sara Sorribes Tormo vs Fiona Ferro

2. [8] Jil Teichmann vs Daria Gavrilova

3. [3] Viktoria Kuzmova vs [Q] Elisabetta Cocciaretto

4. [WC] Federica Bilardo / Dalila Spiteri vs [2] Georgina Garcia Perez / Fanny Stollar

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Anna-Lena Friedsam vs Stefanie Voegele

2. [Q] Tereza Mrdeza vs Irina-Camelia Begu

3. Alison Bai / Nicola Geuer vs Gabriela Ce / Paula Cristina Goncalves

4. Jasmine Paolini / Sara Sorribes Tormo vs Lara Arruabarrena / Paula Badosa

5. Anastasia Grymalska / Rosalie Van Der Hoek vs [4] Giorgia Marchetti / Laura Pigossi