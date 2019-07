Resoconto prima giornata qualificazioni torneo Gps di Schio

Il torneo internazionale GPS- San Paolo Invest- Mediolanum di Schio è cominciato. Quest’oggi, lunedì 22 luglio, si sono disputati gli incontri validi per l’accesso al secondo turno delle qualificazioni. Se i match combattuti non sono stati molti, è altrettanto vero che talvolta sono state delle outsider a estromettere con agio le rispettive avversarie. È il caso, per esempio, di Martina Biagianti; la tennista del 2001, infatti, è riuscita a domare la più che temibile Aminata Sall, giocatrice francese che per la prima volta veniva a sondare i campi scledensi. Similmente è accaduto nel match che vedeva opposte Sofia Rocchetti e la rumena Maria Toma, testa di serie numero 8 delle qualificazioni: lo score di 6-4 6-4 a favore di Rocchetti riassume fedelmente l’andamento dell’incontro. Chi, invece, ha dovuto sudarsi e non poco l’accesso al secondo turno di quali è stata Giulia Carbonaro; dopo un inizio di partita piuttosto contratto, la testa di serie numero 12 ha saputo raddrizzare un match che pareva quasi segnato (3-6 6-4 10-6 lo score finale).

Perentoria invece la prestazione di Enola Chiesa; opposta a Magalie Girard, la “colomba di Valenza” non ha concesso l’ombra di un tentennamento: 6-2 6-0 il punteggio ottenuto in meno di un’ora. A sorpresa è uscita poi la testa di serie numero 2 delle qualificazioni, Valentina Losciale; in un incontro che ha contemplato la bellezza di 7 break, Martina Muzzolon ha saputo gestire con più coraggio i momenti decisivi dei due parziali (6-4 7-6 il punteggio). Bene Jessica Bertoldo che ha disposto agevolmente di Vittoria Avvantaggiati (6-3 6-2). Infine, ad avere la meglio negli altri due derby di giornata sono state Maria Vittoria Viviani e Alessandra Simone, vincenti rispettivamente su Sofia Mariotto e Aurelia Maria Scotti.

Court 1:

[12] Carbonaro, Giulia (ITA) b. Spoljaric, Anamarija (CRO) 3-6 6-4 10-6

(WC) Muzzolon, Martina (ITA) b. [2] Losciale , Valentina (ITA) 6-4 7-6 (5)

[6] Chiesa, Enola (ITA) b. Girard, Magalie (FRA) 6-2 6-0

[1] Vlckova, Karolina (CZE) vs Vicini, Alice (ITA)

Court 2:

Biagianti , Martina (ITA) b. [5]Sall, Aminata (FRA) 6-3 6-3

[11] Tiglea , Cristina Elena (ITA) b. Zantedeschi , Aurora (ITA) 7-5 6-2

[4] Viviani, Maria Vittoria (ITA) b. (WC) Mariotto, Sofia (ITA) 6-1 6-1

Simone, Alessandra (ITA) b. [7] Scotti, Maria Aurelia (ITA) 6-3 0-6 10-3

Court 3:

(WC) Rocchetti, Sofia (ITA) b. [8] Toma, Maria (ROU) 6-4 6-4

Ricci, Beatrice (ITA) b. [3] Farulla Di Palma, Andrea Agostina (ITA) 6-2 6-4

[10] Bertoldo, Jessica (ITA) b. Avvantaggiati , Vittoria (ITA) 6-3 6-2

Mazzola, Alessandra (ITA) vs [9] Lombardo, Beatrice (ITA)

MD

Stefania RUBINI [1] – Angelica RAGGI

Nora AYALA SERRA – Q

Matilde PAOLETTI (WC) – Maria MASINI

Julie BELGRAVER (JR ) – Manca PISLAK [5]

Camilla SCALA [3] – Anastasia PIANGERELLI

Gloria CESCHI – Katerina TSYGOUROVA

Federica PRATI – Cristina MAYOROVA BAKHTINA (WC)

Lisa PIGATO (WC) – Lenka STARA [8]

Monica CAPPELLETTI [7] – Yuliana LIZARAZO

Katsiaryna SKACHKOVA – Timea JARUSKOVA

Sara GAMBOGI – Q

Q – Anita HUSARIC [4]

Martina SPIGARELLI [6] – Q

Skyler Marie Grace GRISHUK (JR ) – Federica TREVISAN (WC)

Q – Corinna DENTONI

Q – Bianca TURATI [2]