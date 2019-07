Roger Federer: “Ho dato tutto, di più non ne avevo”. Lo svizzero darà forfait a Montreal e giocherà Cincinnati

Roger Federer: “Ho dato tutto, di più non ne avevo. “È stata una grande partita, interminabile, entrambi abbiamo avuto le nostre possibilità e abbiamo giocato un gran bel tennis. Sono contento della mia prestazione ma non posso che complimentarmi con Novak, è stato pazzesco. Giocando a questi livelli credo di poter dimostrare a tutti che a 37 anni non è ancora finita. Mi sento bene anche se adesso ci vorrà un po’ di tempo per recuperare fisicamente.

Si cerca sempre di vedere le cose dal lato positivo. È simile a quella del 2008. ”

“Ora devo alzare la testa e guardare avanti, cercare di dimenticare e prendere solo gli aspetti positivi. Non voglio sentirmi depresso per questa sconfitta, è stata una partita incredibile.

Penso che giocare sul rosso mi abbia aiutato a a essere in forma. Se farò la stessa l’anno prossimo? Non lo so.

So che mi sono sentito molto bene sia a Halle che qui. Quello che abbiamo deciso è di non giocare a Montreal per avere più tempo per recuperare. Andrò a Cincinnati e ripartirò da lì”.