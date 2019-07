Universiadi 2019: Chun Hsin Tseng conquista la medaglia d’oro

Settimana da incorniciare in quel di Napoli per la giovanissima promessa del tennis asiatico Chun Hsin Tseng, che ha conquistato la medaglia d’oro nel singolare maschile alla XXX Universiade in corso nella città campana. Il tennista di Taipei, classe 2001 e n.433 ATP, si è imposto in finale sull’uzbeko Khumoyun Sultanov col punteggio di 6-7(4) 6-3 6-1.

A conquistare la medaglia di bronzo sono stati il francese Lucas Poullain e il russo Ivan Gakhov. Per la seconda edizione consecutiva è un giocatore di Taipei a salire sul gradino più alto del podio: nel 2015, infatti, si impose Jason Jung, tra l’altro di fronte al proprio pubblico.

FINALE 1° POSTO

Chun Hsin Tseng (TPE) b. Khumoyun Sultanov (UZB) 6-7(4) 6-3 6-1

CLASSIFICA FINALE

Oro: Chun Hsin Tseng (TPE)

Argento: Khumoyun Sultanov (UZB)

Bronzo: Lucas Poullain (FRA) – Ivan Gakhov (RUS)