Wimbledon: Roger Federer gioca un match bellissimo e batte Rafael Nadal. Domenica sfiderà per il titolo Novak Djokovic

Dopo undici anni Roger Federer si è preso la rivincita per vendicare quella che è stata forse la sconfitta più dolorosa della sua pur strepitosa carriera. Il campione elvetico ha infatti sconfitto Rafael Nadal, nel 40o confronto tra le due leggende viventi del tennis, nella semifinale di Wimbledon, andando ad imporsi per 7-6 (7/3) 1-6 6-3 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Una vittoria che, come detto, arriva undici anni dopo il ko subito da Federer in quell’incredibile finale del 2008, ultimo match tra i due eterni rivali sull’erba londinese.

L’inizio del match è stato caratterizzato da un grande equilibrio, con lo svizzero e il maiorchino che si sono sfidati spingendo al massimo sul servizio, e Federer ha pure superato Goran Ivanisevic che deteneva, con 1397, il record di maggior ace messi a segno nel torneo londinese. Poi, incredibilmente, tutto è cambiato e si è passati da un secondo set tutto sotto il segno dell’iberico ad un terzo letteralmente dominato da Roger. La sfida – spettacolare all’inverosimile a dimostrazione della grandezza dei due contendenti (38 Slam vinti in due!) – si è decisa al quarto parziale, grazie ad un pesantissimo break piazzato dal quasi 38enne elvetico al terzo game.

Per Federer si tratta della 31a finale del Grande Slam, la 12a a Londra, dove si è già imposto otto volte, l’ultima giusto due anni fa. Domenica sfiderà per la 48a volta, il numero uno al mondo Novak Djokovic. I due si sono già sfidati due volte per il titolo sul Centre Court, nel 2014 e nel 2015, e in entrambe le occasioni si è imposto il serbo.