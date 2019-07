Italiane nel World Tour: I risultati dell’8 Luglio

W60 Versmold – Qualificazioni



ITF Versmold C. Ferrando [2] C. Ferrando [2] 6 6 A. Khabibulina A. Khabibulina 1 2 Vincitore: C. Ferrando Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Khabibulina 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Ferrando 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Khabibulina 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 C. Ferrando 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Khabibulina 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Ferrando 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Khabibulina 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Ferrando 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Khabibulina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 C. Ferrando 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Khabibulina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 C. Ferrando 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Khabibulina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Ferrando 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Khabibulina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

W15 Tabarka – Qualificazioni

Amalia Azimova vs. Andreina Pino [12] Non prima delle ore 11:30

Andrea Agostina Farulla Di Palma [3] vs. Non prima delle ore 17:00

Maria Aurelia Scotti [6] vs. Silvia Mattiolo Non prima delle ore 11:30

Francesca Rumi vs. Natalie Augustinova [15] Non prima delle ore 11:30

Vivian Wolff vs. Gaia Squarcialupi [13] Non prima delle ore 11:30

Greta Medeghini vs. Francesca Dell’Edera [11] ore 11:30

W25 Torino – Qualificazioni

Eleni Kordolaimi [8] vs. Francesca Bullani 2 incontro dalle ore 11:00

Federica Di Sarra [7] vs. Linda Noskova 2 incontro dalle ore 14:00

Lisa Sabino [5] vs. Elisabetta Cocciaretto ore 11:00

Martina Caregaro [1] vs. Claudia Giovine 2 incontro dalle ore 11:00

Lucia Bronzetti [2] vs. Martina Spigarelli Non prima delle ore 14:00

Ganna Poznikhirenko [3] vs. Federica Trevisan 2 incontro dalle ore 14:00

Angelica Raggi vs. Melanie Stokke [14] ore 11:00

Harriet Hamilton vs. Angelica Moratelli [13] 2 incontro dalle ore 11:00

Federica Prati vs. Moyuka Uchijima [12] Non prima delle ore 14:00

Camilla Rosatello vs. Camilla Scala [11] 2 incontro dalle ore 14:00

Diletta Cherubini vs. Anna Gabric [15] 2 incontro dalle ore 11:00

Anastasia Piangerelli vs. Gabriella Da Silva Fick [9] 2 incontro dalle ore 14:00

W25 Getxo

Verena Meliss [5] vs. Irati Urbaneja Salazar ore 11:00

Nahia Berecoechea vs. Monica Cappelletti [11] ore 11:00

W15 Bucharest

Aleksandra Pospelova [1] vs. Giulia Carbonaro ore 09:00

Enola Chiesa vs. Ludmila Kareisova [12] Non prima delle ore 11:30

Angelina Graovac vs. Maria Vittoria Viviani [15] 2 incontro dalle ore 09:00

Lilly Elida Haseth [8] vs. Jessica Bertoldo 2 incontro dalle ore 11:30

Federica Arcidiacono [4] vs. Fatima Ingrid Amartha Keita 2 incontro dalle ore 09:00

Alexandra Hincu vs. Valentina Losciale [14] ore 09:00