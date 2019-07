Wimbledon: Fabio Fognini rischia una dura sanzione (VIDEO)

Fabio Fognini potrebbe avere una squalifica dopo aver pronunciato delle parole molto pesanti durante il match perso quest’oggi nel terzo turno del torneo di Wimbledon

«Ma è giusto giocare qua? Maledetti inglesi, maledetti. Scoppiasse una bomba su ‘sto circolo, guarda“. Le reazioni degli utenti sul web, sono unanimi e chiedono pene severe per il tennista, marito di Flavia Pennetta.

«Ormai ha più di 30 anni, dovrebbe essere maturato e invece…» – si legge tra i commenti al tweet di Ben Rothenberg, giornalista freelance che collabora per il New York Times.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.

"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 luglio 2019