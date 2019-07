Challenger Braunschweig: Il Tabellone Principale. Due gli azzurri al via

Challenger Braunschweig CH | Terra | e69.280 – Parte Alta

(1) Ruud, Casper vs Bye

(WC) Lenz, Julian vs Hanfmann, Yannick

(ITF) Maamoun , Karim-Mohamed vs (WC) Altmaier, Daniel

Bye vs (15) Otte, Oscar

(11) Mager, Gianluca vs Bye

Miedler, Lucas vs de Bakker, Thiemo

Diez, Steven vs Vatutin, Alexey

Bye vs (6) Monteiro, Thiago

(3) Laaksonen, Henri vs Bye

(WC) Masur, Daniel vs Qualifier/Special Exempt

Kuhn, Nicola vs Moraing, Mats

Bye vs (14) Brown, Dustin

(9) Rosol, Lukas vs Bye

Muller, Alexandre vs Griekspoor, Tallon

Taberner, Carlos vs (ITF) Heller, Peter

Bye vs (5) Majchrzak, Kamil

Challenger Braunschweig CH | Terra | e69.280 – Parte Bassa

(7) Ymer, Elias vs Bye

Balazs, Attila vs Zapata Miralles, Bernabe

Cachin, Pedro vs (ITF) Van Rijthoven, Tim

Bye vs (12) Coppejans, Kimmer

(13) Molleker, Rudolf vs Bye

(WC) Stebe, Cedrik-Marcel vs (WC) Haerteis, Johannes

Benchetrit, Elliot vs Kamke, Tobias

Bye vs (4) Travaglia, Stefano

(8) Martinez, Pedro vs Bye

Kovalik, Jozef vs (Alt) Hassan, Benjamin

Qualifier/Special Exempt vs (ITF) Van de Zandschulp, Botic

Bye vs (10) Ofner, Sebastian

(16) Trungelliti, Marco vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Domingues, Joao

Marterer, Maximilian vs (ITF) Barranco Cosano, Javier

Bye vs (2) Dellien, Hugo